Путин освободил из плена двух мобилизованных на Украине граждан Венгрии

Президент России Владимир Путин поручил освободить двух взятых в плен военнослужащих ВСУ, у которых есть венгерское гражданство. Об этом президент рассказал на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По словам господина Путина, оба гражданина Венгрии были «принудительно мобилизованы» на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (третий справа), первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (второй справа), помощник президента России Юрий Ушаков (справа) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (второй слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин (Виктор.— “Ъ”) Орбан тоже поднял этот вопрос... Мною принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вернетесь в Будапешт»,— сказал господин Путин. Он отметил, что у освобожденных было два гражданства: украинское и венгерское.

До встречи с Владимиром Путиным господин Сийярто сообщал, что намерен обсудить с российским президентом освобождение из российского плена двух закарпатских венгров. По словам министра, граждане Венгрии были «насильственно призваны в украинскую армию и немедленно отправлены на фронт». «Сегодня мы постараемся сделать так, чтобы на обратном пути в самолете нас было больше, чем на пути сюда»,— писал господин Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).