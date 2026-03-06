Ставшего жертвой аферистов Владислава отправили под домашний арест

Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 17-летнего юношу по имени Владислав, который неделю числился пропавшим без вести и разыскивался полицией и волонтерами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как выяснило следствие, все это время подросток выполнял указания аферистов, став их марионеткой и похитив крупную сумму денег из чужой квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, 24 февраля Владислав проник в жилище на Вербной улице, где хозяйка квартиры, также обманутая мошенниками, помогла ему вскрыть сейф с 64 тыс. евро (около 5,8 млн рублей). Молодой человек был уверен, что действует как внештатный сотрудник спецслужбы. Добычу он передал неизвестному за вознаграждение в 3 тыс. рублей, а 25 февраля перестал выходить на связь с родными.

Мать нашла сына в отделе полиции только 4 марта. Женщина рассказала, что подросток был напуган и растерян — мошенники поймали его на крючок, запугивая неприятностями для семьи. Суд счел, что Владислав не нуждается в заключении под стражу, и отправил его под домашний арест до 3 мая. Вину в мошенничестве молодой человек пока не признает.

Андрей Маркелов