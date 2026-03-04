Следствие установило местонахождение 17-летнего подростка из Ленобласти

Спустя неделю поисков удалось установить местонахождение 17-летнего подростка из поселка Янино-1 в Ленинградской области. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Местонахождение несовершеннолетнего удалось определить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 2 марта по статье об убийстве. Жизни и здоровью юноши ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся»,— добавили в СКР.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Ленинградской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростка.

Татьяна Титаева