В Удмуртии продолжаются работы по спасению коров из под снега

Спасательные службы и рабочие сельхозпредприятия в селе Турецкое Балезинского района продолжают доставать коров из под снежного завала после обрушения кровли коровника. Всего пострадавшими насчитывается около 30 животных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

«Площадь обрушения составила порядка 400 кв. м. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Но под завалами оказались 30 голов крупного рогатого скота»,— говорится в сообщении.

Совместными усилиями ведутся работы по разбору завалов. На данный момент извлекли 21 животное, среди которых есть погибшие и травмированные. В целом в здании находилось 274 коровы.

Напомним, сегодня днем обрушилась кровля коровника. Около 30 животных оказалось под завалами снега.

Владислав Галичанин