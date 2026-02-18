Часть крыши обрушилась под тяжестью снега в Ижевске

Из-за скопившегося снега произошло частичное повреждение скатной кровли над третьим подъездом пятиэтажного дома в Ижевске, по ул. Пушкинской, 235. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. В результате была временно нарушена работа системы отопления. Никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас альпинисты расчищают крышу дома от снега. Восстановить подачу тепла планируется до конца суток. Кроме того, в ближайшее время специалисты управляющей компании проведут работы по укреплению стропильной системы над третьим подъездом дома. По ремонту кровли решение будет принято совместно с жителями дома.

Ранее председатель правительства республики Роман Ефимов поручил руководителям районов усилить контроль за расчисткой крыш социальных объектов от снега.