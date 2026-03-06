В АвтоВАЗе опровергли сообщение о переходе на сокращенную рабочую неделю

АвтоВАЗ не планирует менять график работы и переходить на сокращенную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба компании, комментируя публикацию Telegram-канала Mash.

«Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов»,— заявили в АвтоВАЗе газете «Известия». Сотрудники компании продолжат работать по пятидневному графику, им сохранят полную оплату труда, сообщила пресс-служба.

Mash утверждал, что со следующего месяца сотрудники АвтоВАЗа вновь перейдут на четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения производства, связанного с уменьшением спроса на Lada. Автопроизводитель вводил четырехдневный рабочий график 29 сентября 2025 года. В компании объясняли это решение тенденциями на российском автомобильном рынке, включая высокую ключевую ставку и ужесточение требований к заемщикам по автокредитам. В обычный режим сотрудники вернулись после окончания новогодних праздников 2026 года.