АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

АвтоВАЗ после новогодних праздников вернулся к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации концерна Сергея Зайцева.

С 29 сентября 2025 года автопроизводитель ввел четырехдневный рабочий график. В компании объяснили это необходимостью сохранить рабочие места и избежать массовых увольнений. Сергей Зайцев тогда отмечал, что такой режим может действовать до шести месяцев.

В конце октября президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что четырехдневная неделя будет продолжаться до конца 2025 года. В декабре он подписал приказ о возвращении к пятидневной рабочей неделе с 2026 года.

АО «АвтоВАЗ» является крупнейшим автопроизводителем в России и Восточной Европе. С 1970 года в компании было выпущено более 31 млн автомобилей различных моделей. Основное направление — производство автомобилей марки Lada.

Андрей Сазонов