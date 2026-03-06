CBS сообщил о трех сбитых американских беспилотниках MQ-9 Reaper

Три американских беспилотника MQ-9 Reaper были сбиты, сообщили CBS News источники среди американских чиновников. По данным телеканала, один из дронов упал у побережья Ирана. Точное место падения аппаратов неизвестно.

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Обстоятельства уничтожения беспилотников и сторона, которая могла их сбить, не уточняются. Источники также сообщили об отдельном инциденте: еще один MQ-9 Reaper в последние дни был уничтожен предположительно «дружественным огнем» со стороны Катара.

2 марта три истребителя F-15E ВВС США потерпели крушение в Кувейте из-за «дружественного огня». В тот же день Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские силы уничтожили три американских истребителя.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. После этого Исламская Республика начала наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.