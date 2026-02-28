Паслер выделил 250 млн руб. для 4 туристических центров в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил 250 млн руб. для постройки четырех туристических центров в Богдановиче, Верхотурье, Невьянске и Березовском, рассказал он в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Невьянск Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Невьянск Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Проекты определены по итогам конкурсного отбора. Их цель — объединение городских точек притяжения, обладающих культурной, исторической и архитектурной ценностью, в единое, комфортное и привлекательное для туристов пространство», — пояснили в областном департаменте информационной политики.

В Богдановиче внимание будет уделено «созданию визуально привлекательной среды и комплексного предложения для туристов». В Березовском — будет установлен многофункциональный туристско-информационный центр. В Невьянске строители будут реставрировать объекты культурного наследия. В Верхотурье планируется сформировать целостную коммуникационную и сервисную среду.

Ранее департаменту общественных связей (МКУ «Столица Урала») в Екатеринбурге выделили на поддержку событийного туризма около 29,3 млн руб. из туристического налога.