На КРТ в Северной Осетии и Дагестане «Дом.РФ» направит 28 млрд рублей

Банк «Дом.РФ» направит 28 млрд руб. на реализацию двух проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северной Осетии и Дагестане. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные вице-президента, директора банка Александра Чобана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Два проекта КРТ реализуют во Владикавказе и Махачкале. Их общий градостроительный потенциал составляет 350 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что с 2022 года общая площадь жилых проектов, поддерживаемых банком в СКФО, достигла 1,5 млн кв. м, а портфель проектного финансирования составил 98 млрд руб. Банк занимает второе место по количеству и площади финансируемых проектов.

Больше всего жилья в 2025 году строилось в Ставропольском крае — 488 тыс. кв. м. На втором месте Дагестан с 448 тыс. кв. м, замыкает тройку Карачаево-Черкесия с 290 тыс. кв. м.