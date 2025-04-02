В СКФР банк ДОМ.РФ профинансировал строительство жилья на 58 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ заключил 14 новых сделок с застройщиками Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на сумму 58 млрд руб. для строительства 897 тыс. кв. м жилья на 6,2 тыс. семей. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вице-президент и директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан отметил, что с 2022 года общая площадь жилых проектов, поддерживаемых банком в СКФО, достигла 1,5 млн кв. м, а портфель проектного финансирования составил 98 млрд руб. Банк занимает второе место по количеству и площади финансируемых проектов.

Больше всего жилья строится в Ставропольском крае — 488 тыс. кв. м. На втором месте Дагестан с 448 тыс. кв. м, замыкает тройку Карачаево-Черкесская республика с 290 тыс. кв. м. В 2024 году в СКФО ввели в эксплуатацию два дома для 267 семей при поддержке банка ДОМ.РФ.

Банк также активно финансирует проекты комплексного развития территорий (КРТ) на Кавказе, портфель которых достиг 27,7 млрд руб. Градостроительный потенциал площадок в Северной Осетии и Дагестане составляет 350 тыс. кв. м.

Николай Аксенов