Дмитриев: рост цен на удобрения угрожает мировой продовольственной безопасности

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что резкое подорожание удобрений из-за проблем с их транспортировкой через Ормузский пролив создает риски для глобальной продовольственной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за резкого роста цен на удобрения, которые заперты в Ормузском проливе»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Ранее он приводил данные, согласно которым через этот маршрут проходит значительная доля мировых поставок ключевых компонентов для производства удобрений: около 44% серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив 28 февраля. Позже иранская сторона уточнила, что КСИР не будет пропускать через пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что вскоре американские ВМС начнут сопровождать торговые суда в проливе.