Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили удары БПЛА в Нахичевани

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили обстановку в Нахичеванской автономной республике по телефону. Стороны выразили обеспокоенность и отметили важность предотвращения роста напряженности.

«Байрамов проинформировал армянского коллегу об атаке дронов на Нахичеванскую автономную республику 5 марта, в результате которой пострадала гражданская инфраструктура и были ранены мирные жители. Министры подчеркнули важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес»,— указано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

5 марта по территории аэропорта и вблизи школы в пригороде Нахичевани ударили иранские беспилотники. Азербайджанский МИД вызвал иранского посла для вручения ноты. Президент страны Ильхам Алиев назвал атаку терактом.