Балицкий обвинил ВСУ в нарушении режима тишины в районе ЗАЭС

ВСУ нарушили локальный режим тишины в районе Запорожской АЭС и ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

О введении режима тишины в районе ЗАЭС сегодня сообщал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Режим необходим для восстановления линии электропередач «Ферросплавная-1». Временного перемирия достигли с участием гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Господин Балицкий предупредил жителей региона о ремонте сетей электроснабжения, поврежденных при ударах ВСУ. Сети будут ремонтировать 28 февраля и 1 марта. В эти дни с семи утра и «до конца суток» света в регионе не будет. «Прошу жителей заранее зарядить телефоны, портативные зарядные устройства, запастись питьевой и технической водой»,— написал Евгений Балицкий.

«Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля. Сейчас энергоснабжение станции осуществляется в полном объеме по резервной линии «Днепровская». Радиационная обстановка на объекте и прилегающей территории в норме, показатели соответствуют природному фону.