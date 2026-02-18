2,3 млрд направили курскому бизнесу в 2025 году на компенсацию ущерба от военных действий

В прошлом году господдержку получили почти 700 предпринимателей и компаний в Курской области. Всего предприятиям и ИП, пострадавшим от терактов в ходе военных действий, выделили 2,3 млрд руб. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона со ссылкой на заседание профильного комитета облдумы.

И. о. руководителя минпрома Курской области Андрей Ветров сообщил, что свыше 50 млн руб. направлено на субсидии для модернизации производств. Поддержку получили 21 малое предприятие: им компенсировали до 50% стоимости приобретенного оборудования. Высвободившиеся средства компании направили на развитие, что позволило сохранить, по данным чиновников, 1,2 тыс. человек в их штате.

Курским центром «Мой бизнес» по линии экспорта и инжиниринга выдано 122 микрозайма на сумму свыше 392 млн руб. Гарантийный фонд предоставил 44 поручительства, в том числе совместно с Корпорацией МСП, на 172,2 млн руб. В совокупности поручительствами обеспечено кредитование свыше 1 млрд руб.

Ранее белгородские власти отчитались о господдержке. По данным регионального правительства, в 2025 году для помощи пострадавшим белгородским предприятиям по линии Минэкономразвития РФ направили 1,68 млрд руб.

Анна Швечикова