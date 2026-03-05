Трамп заявил, что «Куба тоже падет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет последней страной, которая потерпит поражение в конфронтации с США. Он выразил уверенность, что «Куба тоже падет». Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы перекрыли им всю нефть, все деньги — то есть все, что поступало из Венесуэлы, которая была их единственным источником. И теперь они хотят заключить сделку»,— заявил господин Трамп.

Американский президент подтвердил, что США ведут переговоры с руководством Кубы. «Они нуждаются в помощи»,— заявил американский президент, выразив уверенность, что ухудшение ситуации на острове сейчас происходит благодаря «его вмешательству».

«Как давно вы слышите о Кубе, уже 50 лет? — спросил Дональд Трамп. — А для меня это одна из мелочей».

2 марта The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Дональд Трамп считает Кубу своей следующей целью после Ирана и Венесуэлы. Собеседники издания отметили, что для господина Трампа тема Кубы — «нечто масштабное и личное» и он видит себя первым президентом США, «у которого хватило смелости» решить эту проблему.

27 февраля американский президент заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы. По его словам, власти острова ведут переговоры с американской стороной с целью «заключения сделки».