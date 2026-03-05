В школы Удмуртии направят новый алгоритм действий при сигнале «Опасное небо»

В образовательных организациях Удмуртии обновят единый алгоритм действий при сигнале «Опасное небо» — угрозе атаки БПЛА. Его распространят среди педагогов и родителей. Такое поручение правительству дал глава региона Александр Бречалов во время заседания антитеррористической комиссии 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Каждый день мы фиксируем настойчивые попытки противника поразить энергетические и промышленные объекты, в том числе и на территории республики. Практически каждую неделю вынуждены приостанавливать работу общественного транспорта, прекращать проведение учебных и массовых мероприятий в связи с ракетной опасностью или появлением беспилотных воздушных судов над территорией республики. В этой ситуации мы вынуждены снова и снова на наших заседаниях возвращаться к вопросу обеспечения защищенности предприятий, важных объектов энергетики, транспорта и жизнедеятельности»,— сказал господин Бречалов. Участники совещания также обсудили вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений.

И. о. министра образования и науки региона Елена Бусыгина отметила, что ежегодно на это выделяются средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. На объектах образования установлены металлоискатели, контрольно-пропускные пункты, системы оповещения Росгвардии и камеры видеонаблюдения.

Также выросло число учреждений с системой голосового оповещения при ЧС: «Если в 2022 году это было полтора процента, то сейчас — 88. Охранной сигнализацией в 2022 году было оснащено 2% образовательных организаций, в 2025 году — 70% объектов»,— добавила госпожа Бусыгина.

Однако даже при полном соответствии требованиям АТК «инциденты в школах имели место». Александр Бречалов заметил, что вопрос не только в оснащенности образовательных учреждений, но и в систематической работе по профилактике антитеррористических инцидентов. «Доведение информации надо наращивать»,— добавил он. Поэтому глава республики поручил правительству обновить и передать в школы единый алгоритм действий при угрозе атаки БПЛА.

Напомним, в последний раз режим «Опасное небо» был объявлен 4 марта. Глава Удмуртии тогда отметил, что все инструкции по действиям остаются прежними, а руководители школ и детсадов о них осведомлены. Также на заседании комиссии озвучили число проведенных в 2025 году уголовных расследований в отношении несовершеннолетних, связанных с экстремизмом и терроризмом. Их было девять.

Владислав Галичанин