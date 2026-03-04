Над территорией Удмуртии фиксируются вражеские беспилотники

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram прокомментировал введение режима «Опасное небе» на территории республики. Он отметил, что над Удмуртией фиксируются вражеские беспилотники.

«Мы основываемся на текущей информации и вводим сигнал по территориям с наивысшей опасностью. Изначально это были южные и западные районы, сейчас фиксируется опасность на территории республики»,— сказал глава региона.

Он отметил, что все инструкции по действиям остаются прежними. Руководители детских садов и школ осведомлены о необходимых мерах в данной ситуации.

Напомним, в Удмуртии 3 марта в 23:37 введен режим «Беспилотная опасность». Утром 4 марта на территории республики ввели сигнал «Опасное небо».

Анастасия Лопатина