Девять подростков стали фигурантами дел о терроризме в Удмуртии в 2025 году

За 2025 год в Удмуртии расследовали 9 уголовных дел об экстремизме и терроризме в отношении несовершеннолетних. Такая цифра была озвучена в ходе антитеррористической комиссии региона 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Особенно опасно, что подобные предложения часто распространяются через социальные сети и мессенджеры, в том числе в закрытых или анонимных группах. Взрослые злоумышленники, как правило, скрывают свою личность, используя псевдонимы, а сам факт передачи поручения и вознаграждения часто происходит онлайн, без личного контакта»,— говорится в сообщении. Так школьники становятся участниками преступлений, не полностью осознавая их последствия и уголовно-правовую оценку.

Напомним, на заседании глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству региона обновить единый алгоритм действий при сигнале «Опасное небо» — угрозе атаки БПЛА.

Владислав Галичанин