Москалькова сообщила о договоренности с Украиной о воссоединении 10 семей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренностей с украинскими властями о воссоединении десяти разлученных семей из России и Украины. Об этом омбудсмен рассказала журналистам по итогам встречи с украинской делегацией.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В частности, сегодня мы обговорили соединение десяти семей, которые оказались разлучены сегодняшней ситуацией. Это дети и родители, проживающие в России и на Украине»,— рассказала Татьяна Москалькова (цитата по ТАСС).
В начале марта госпожа Москалькова заявила, что Россия не использовала граждан Украины, вывезенных российскими военными из зоны боевых действий, как заложников и не выдвигала условий для их возвращения. Ранее она раскритиковала предложение Киева обменять десять жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за противоправные действия.