Москалькова сообщила о договоренности с Украиной о воссоединении 10 семей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренностей с украинскими властями о воссоединении десяти разлученных семей из России и Украины. Об этом омбудсмен рассказала журналистам по итогам встречи с украинской делегацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В частности, сегодня мы обговорили соединение десяти семей, которые оказались разлучены сегодняшней ситуацией. Это дети и родители, проживающие в России и на Украине»,— рассказала Татьяна Москалькова (цитата по ТАСС).

В начале марта госпожа Москалькова заявила, что Россия не использовала граждан Украины, вывезенных российскими военными из зоны боевых действий, как заложников и не выдвигала условий для их возвращения. Ранее она раскритиковала предложение Киева обменять десять жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за противоправные действия.