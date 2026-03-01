Москалькова: Россия не использовала спасенных из зоны СВО украинцев как заложников

Россия не использовала граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, как заложников и не выдвигала условий для их возвращения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

«Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях»,— подчеркнула госпожа Москалькова.

По ее словам, в декабре 2025 года из зоны боевых действий были вывезены 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.

27 февраля Татьяна Москалькова раскритиковала предложение Киева обменять десять жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за противоправные действия.