Путин поручил регионам отрегулировать движение электросамокатов на тротуарах

Президент Владимир Путин заявил, что региональные власти с помощью МВД должны отрегулировать движение курьерских электровелосипедов и электросамокатов.

Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода 30-40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан. Местные и региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе с помощью МВД. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз»,— сказал президент на заседании Совета по правам человека.

Так он отреагировал на доклад члена СПЧ Марины Ахмедовой, указавшей на проблему безопасности пешеходов. Она указывала, что сейчас транспортные средства курьеров оснащены защитными крышами и секциями для перевозки товаров, что делает их более габаритными и опасными для пешеходов.

Ранее Минтранс предлагал регионам не запрещать, а продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Полина Мотызлевская