Электросамокаты не выезжают из парламента

В Совете федерации прошло очередное совещание, где обсуждались изменения в правила эксплуатации электросамокатов. Кикшеринговый сезон в большинстве городов закончился, власти думают, как не допустить роста аварийности в 2026 году. Единой позиции чиновников, парламентариев и участников рынка на этот счет по-прежнему нет. Многократно анонсированные поправки к ПДД и КоАП зависли на этапе согласования. Администрации отдельных городов, так и не дождавшись федерального регулирования, вводят локальные запреты для средств индивидуальной мобильности, однако Минтранс такую практику не поддерживает.

Электросамокаты давно нуждаются в новых правилах, но власти никак не могут договориться и согласовать необходимые поправки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый зампред комитета Совета федерации по госстроительству Артем Шейкин в пятницу, 21 ноября, провел очередное совещание на тему законодательного регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в первую очередь электросамокаты.

Сейчас в ПДД прописан только сам термин СИМ и некоторые обязанности электросамокатчиков. Штраф за нарушение правил не превышает 1,5 тыс. руб. О том, что такого регулирования недостаточно, эксперты говорят с 2024 года, эту проблему признают Минтранс и ГИБДД. За последние два года этой теме был посвящен целый ряд совещаний, в том числе на площадках Совета федерации и Общественной палаты.

В этот раз представитель Минтранса Николай Чередниченко напомнил, что ведомство еще в 2024 году разработало пакет поправок к ПДД, где прописана в том числе обязательная регистрация СИМ по аналогии с автомобилями и более четкое определение понятий СИМ, «электровелосипед» и «мопед».

Изменения согласовываются с МВД и, возможно, к началу весны 2026 года вступят в силу. Документа или хотя бы понимания, в каком виде он будет утвержден, пока нет, в замороженном виде оказались корреспондирующие поправки к КоАП, где должны прописать штрафы за нарушение новых правил. Такой законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, документ принят в первом чтении в 2024 году и с тех пор находится без движения.

В ходе совещания эксперты огласили очередную порцию предложений. Представитель столичного дептранса Алена Досаева призвала передать регионам полномочия по администрированию новых видов нарушений, прописать в КоАП повышенный для Москвы штраф и разрешить применять камеры для автоматического контроля. Руководитель проектов по взаимодействию с госорганами «Яндекса» Павел Крупинов предложил обязательную верификацию всех катающихся на кикшеринге через «Госуслуги» и выделить электровелосипеды в отдельную категорию. Господин Шейкин напомнил, что в серой сезоне остаются частные СИМы, движение которых, по сути, никто не контролирует.

Из-за затянувшегося ожидания федерального регулирования города пытаются самостоятельно решать проблемы.

Заместитель мэра Благовещенска Александр Калашников рассказал, что городские власти уже в 2023–2024 годах пытались отрегулировать движение СИМ, в том числе устанавливая запрещающие знаки в центре города, но из этого ничего не вышло: запреты игнорировались, электросамокаты хаотично размещались по всему городу, что вызывало жалобы жителей. Мэрия пыталась договориться с кикшеринговыми компаниями, чтобы те усилили контроль за клиентами, но и это не помогло. В итоге был принят местный закон, позволивший запретить парковку и движение СИМ почти по всему городу. После этого кикшеринг вообще ушел из города. Похожие ограничения ранее вводили и другие города. Однако Минтранс эту практику не поддерживает: на днях в регионы было направлено письмо, в котором говорилось о необходимости развивать СИМы, а не запрещать их.

Регулирование электросамокатов обсуждается несколько лет, и финального решения до сих пор нет, напомнил член Общественного совета при Минтрансе Норайр Блудян, выступая в Совфеде. «Вы еще пять лет будете собираться и обсуждать все это. А люди будут гибнуть,— сказал эксперт.— Надо отдать все полномочия по регулированию СИМов на места. Там разберутся, где и что запретить. Нельзя, чтобы государство уходило от ответственности за безопасность людей».

Иван Буранов