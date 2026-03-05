Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили удары беспилотников по Нахичевани

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Аракчи подтвердил приверженность Исламской Республики политике добрососедства и заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Аббас Аракчи отверг запуск какого-либо вооружения со стороны Ирана в направлении Нахичевани. По его словам, вооруженные силы Исламской Республики проводят проверку инцидента.

Минобороны Азербайджана сообщило, что страна попала под удар четырех иранских беспилотников. Ведомство назвало неприемлемым заявление Генштаба вооруженных сил Исламской Республики, где ответственность за инцидент возложили на Израиль. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал иранские атаки «отвратительным террористическим актом». Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

Атака произошла сегодня днем. Один беспилотник попал в здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики. Другой упал рядом со школой в селе Шакарабад Бабекского района. Пострадали четыре человека.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и несколько руководителей силовых структур. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.