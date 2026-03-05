АТОР направила властям Дубая «черный список» отелей, которые выселяли россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила властям Дубая, ответственным за сферу туризма, «черный список» отелей, которые выселяли российских туристов в условиях приостановки авиарейсов. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей,— отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.— Пускай это будет на их совести».

При этом в организации отметили, что большинство путешественников были размещены в гостиницах. В АТОР заявили, что ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем, пассажиров оперативно информируют о вылетах.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Государства Персидского залива закрыли воздушное пространство. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в эти страны. Оттуда, по оценке АТОР, вывезли уже почти 10 тыс. российских туристов. Накануне президент Владимир Путин поручил МЧС организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока.