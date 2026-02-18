Минцифры согласовало с Минобороны сроки перехода военных с Telegram на Max

Власти России пока не будут ограничивать работу Telegram в зоне СВО, так как «военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер», сообщили в Минцифры России. Ведомство согласовало сроки с Минобороны. Комментарий Минцифры привел глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В Минцифры рассчитывают, что переход военнослужащих на мессенджер Max произойдет «в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны». Последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки аудио и видео. «При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО»,— отмечается в сообщении господина Боярского в Telegram-канале. Для россиян мессенджер «остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом», добавили в Минцифры.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram. Канал Baza со ссылкой на источники утверждает, что власти планируют «тотальную блокировку мессенджера» с 1 апреля.

