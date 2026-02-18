Шадаев: Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

Замедление мессенджера Telegram пока не затронет зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Максут Шадаев (в центре)

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО»,— сказал господин Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Министр также выразил надежду, что «через какое-то время» военнослужащие смогут перестроиться и перейти из этого мессенджера в другие сервисы.

Сейчас, уточнил Максут Шадаев, ограничения в Telegram касаются загрузки тяжелых файлов. Переписка при этом работает стабильно.

После усиления ограничений в отношении Telegram в феврале в военном сообществе, в частности, среди блогеров, возникла дискуссия об их влиянии на «координацию усилий российских военнослужащих» в зоне СВО. В ответ на эти опасения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые меры едва ли повлияют на общение участников спецоперации. Он также усомнился в том, что российские бойцы используют Telegram как приоритетное средство связи.