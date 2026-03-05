Телеведущей-иноагенту Татьяне Лазаревой вновь добавили полгода к заочному сроку

Мировой судья в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (объявлена в России иноагентом) к семи годам колонии, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Ей добавили полгода заключения по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. До этого телеведущей уже назначали 6,5 года за оправдание терроризма.

Телеведущую признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК. Ей также на четыре года запретили администрировать сайты в интернете.

Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривалось повторно. В октябре 2025 года Пресненский районный суд уже признавал Татьяну Лазареву (объявлена в России иноагентом) виновной по этой статье, однако Мосгорсуд отменил это решение. По закону, уголовные дела по ст. 330.1 УК должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.

Минюст включил Татьяну Лазареву в реестр иностранных агентов 22 июля 2022 года. В июне 2024-го МВД объявило ее в розыск. В декабре того же года 2-й Западный окружной военный суд назначил Татьяне Лазаревой (объявлена в России иноагентом) 6,5 года общего режима за оправдание терроризма. По версии следствия, в 2023 году она в одном из интервью одобрила налет украинских БПЛА на Москву.

Подробнее о первом деле — в материале «Ъ» «Срок за интервью».