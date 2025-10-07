Телеведущей-иноагенту Татьяне Лазаревой дали 7 лет по второму уголовному делу
Пресненский районный суд признал виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента телеведущую Татьяну Лазареву (объявлена в России иноагентом). Ей добавили шесть месяцев лишения свободы к предыдущему приговору по делу об оправдании терроризма. Совокупно осужденная должна отбыть семь лет общего режима, сообщило столичное управление прокуратуры.
Телеведущая Татьяна Лазарева (объявлена в РФ иноагентом)
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
Основанием для дела стали посты телеведущей в Telegram-канале, опубликованные в феврале 2025 года. В материалах дела указывается, что публикации шли без пометки иностранного агента. При этом фигурантка в течение года дважды получала административные штрафы за аналогичные нарушения.
В декабре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд назначил Татьяне Лазаревой (иноагент) 6,5 года общего режима за оправдание терроризма. По материалам дела, в 2023 году фигурантка в одном из интервью одобрила атаку украинских БПЛА на Москву и заявила, что делать это можно и нужно. В марте защита осужденной подала апелляционную жалобу на приговор.
Подробнее — в материале «Ъ» «Срок за интервью».