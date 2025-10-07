Телеведущей-иноагенту Татьяне Лазаревой дали 7 лет по второму уголовному делу

Пресненский районный суд признал виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента телеведущую Татьяну Лазареву (объявлена в России иноагентом). Ей добавили шесть месяцев лишения свободы к предыдущему приговору по делу об оправдании терроризма. Совокупно осужденная должна отбыть семь лет общего режима, сообщило столичное управление прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущая Татьяна Лазарева (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Телеведущая Татьяна Лазарева (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Основанием для дела стали посты телеведущей в Telegram-канале, опубликованные в феврале 2025 года. В материалах дела указывается, что публикации шли без пометки иностранного агента. При этом фигурантка в течение года дважды получала административные штрафы за аналогичные нарушения.

В декабре прошлого года 2-й Западный окружной военный суд назначил Татьяне Лазаревой (иноагент) 6,5 года общего режима за оправдание терроризма. По материалам дела, в 2023 году фигурантка в одном из интервью одобрила атаку украинских БПЛА на Москву и заявила, что делать это можно и нужно. В марте защита осужденной подала апелляционную жалобу на приговор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Срок за интервью».

Никита Черненко