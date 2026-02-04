Мосгорсуд отменил приговор телеведущей-иноагенту Лазаревой по второму делу

Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Дело направили на новое рассмотрение мировому судье, передает «РИА Новости».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минюст включил Татьяну Лазареву в реестр иностранных агентов 22 июля 2022 года. В июне 2024-го МВД объявило ее в розыск. В декабре того же года 2-й Западный окружной военный суд назначил Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом) 6,5 года общего режима за оправдание терроризма. По версии следствия, в 2023 году она в одном из интервью одобрила атаку украинских БПЛА на Москву. В октябре 2025-го столичный Пресненский суд признал ведущую виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ей добавили шесть месяцев лишения свободы к предыдущему приговору.

