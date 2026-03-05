В Воронеже к 2026 году более 450 камер начали распознавать лица

Врио начальника ГУ МВД по Воронежской области Антон Решетов в ходе заседания облдумы доложил, что в облцентре к 2026 году более 450 камер видеонаблюдения наделили функцией распознавания лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также генерал-майор юстиции рассказал о работе по повышению безопасности дорожного движения. Так, в регионе действуют 357 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД — за прошедший год зафиксировано более 3 млн. Для сравнения: сотрудники Госавтоинспекции установили 120 тыс. грубых нарушений, выявили более 4,5 тыс. нетрезвых водителей.

По данным на осень 2025 года, инфраструктура Воронежа насчитывала более 7 тыс. камер, которыми управляет МКУ «Безопасный город». В сентябре директор учреждения Роман Образцов сообщил о планах дополнить системы городского наблюдения функцией распознавания лиц. Она должна была заработать уже в 2025-м.

В ноябре петербургская ГК «ЦРТ» выиграла аукцион на поставку «Безопасному городу» программно-аппаратного комплекса систем видеонаблюдения с идентификацией личности. Контракт заключили по цене 57,1 млн руб. при начальной 57,4 млн. Обязательства по нему требовалось выполнить до 20 ноября.

Алина Морозова