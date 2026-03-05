Мороз цветам не помеха

Тепличные комплексы Сибири в прошлом году нарастили валовый сбор цветов на 12%. По итогам 2026 года аналитики ждут увеличения еще на 12%. Участники рынка заявляют, что производство растет за счет повышения урожайности и расширения площадей под цветоводство, а не на фоне ажиотажного спроса на отечественную продукцию. На импортные цветы по-прежнему приходится около 80% рынка.

В Сибири растет спрос на цветы, выращенные в местных тепличных хозяйствах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Сибири растет спрос на цветы, выращенные в местных тепличных хозяйствах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Производство цветов в Сибири выросло на 12% в 2025 году, когда было собрано 24,6 млн штук. До конца 2026 года в регионах округа валовый сбор достигнет около 27,5 млн штук, что также на 12% превысит показатель прошлого года, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. По оценке аналитиков, СФО является лидером по темпам прироста производства цветов наравне с Центральным федеральным округом, на втором месте — Приволжье (11%), третье место занимают Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа (по 10%).

На сегодня общая площадь теплиц в Сибири составляет 112 га, из них под цветы сформированы 19 га. В целом доля СФО в общероссийской структуре цветоводства оценивается в 6%.

По данным Россельхозбанка, спрос на российские цветы в прошлом году в денежном выражении вырос на 9–12%. Тренд на закупки отечественной продукции подтверждает менеджер по развитию бизнеса на маркетплейсе цветов и подарков Flowwow Александр Венников.

«Мы действительно видим устойчивый рост интереса к отечественным цветам: за последний год покупатели все чаще выбирают локальный продукт, особенно в регионах. Причины этого довольно практичны: это свежесть и предсказуемость качества за счет более короткой логистики, снижение рисков срыва сроков в цепочке поставок, а также более понятная цена в периоды валютной и транспортной волатильности. Параллельно заметно растет и само предложение: расширяют тепличные проекты, повышают стандарты сортировки и упаковки, обеспечивают более стабильные поставки популярных позиций цветов»,— комментирует господин Венников.

В начале марта 2026 года Flowwow заявил, что запускает оптовую продажу цветов напрямую от производителей — крупных тепличных хозяйств, в число которых войдут предприятия Сибири. Предполагается, что это позволит увеличить продажи отечественной продукции.

Основатель ГК «Горкунов» (тепличных комплексов «Толмачевский» и «Новосибирский») Борис Горкунов говорит, что спрос стабилен и нет ажиотажа на внутреннем рынке. По его мнению, производство растет за счет расширения площади тепличных хозяйств под цветоводство и увеличения урожайности.

«Российские цветы по-прежнему занимают не более 20% продаж. Несмотря на ограничения на импорт, рынок наводнили серые схемы поставок из европейских стран

Они везут свою продукцию через партнеров РФ по ЕАЭС, что позволяет обходить таможенные пошлины. Сегодня магазины приобретают импортные цветы по цене 23 руб. за штуку, а у отечественных производителей они стоят 55 руб. Таким образом, надбавка к цене закупки выше, что напрямую влияет на выбор поставщиков»,— поясняет Борис Горкунов.

За последние пять лет в России введено 16 га новых тепличных комплексов, что крайне мало, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. К примеру, в Армении за это время построено 23 га. «Темпы роста отрасли очень медленные. Чтобы в рамках импортозамещения отечественная цветочная продукция занимала 60% рынка, необходимо построить еще около 500 га современных теплиц»,— считает она.

Впрочем, на фоне роста себестоимости производства цветов, которая по итогам 2025 года превысила 30%, кратного увеличения площадей на внутреннем рынке в ближайшие годы эксперты не ожидают. Сегодня, по словам Виктории Крыловой, цена реализации продукции не покрывает даже переменных затрат на ее производство. При такой ситуации и существующих темпах строительства новых теплиц достичь хотя бы 50% рынка возможно будет лишь через 25 лет.

