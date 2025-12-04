Исполняющим обязанности главы орловского депздрава стал Константин Бобраков

Константин Бобраков перешел на пост и. о. члена правительства Орловской области — руководителя департамента здравоохранения. Он сменил Владимира Николаева, находившегося на этой должности с 12 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Константин Бобраков

Фото: с сайта Орловского государственного университета Константин Бобраков

Ранее господин Бобраков возглавлял территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). После его перехода на новую должность и. о. руководителя стала Ирина Страхова.

Константин Бобраков окончил Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 2000 году. Его общий стаж работы в сфере здравоохранения составляет 25 лет. В 2013 году он уже исполнял обязанности руководителя департамента здравоохранения региона. С начала 2015 года занимал должность главного врача областной психиатрической больницы, а в ноябре 2023 года возглавил территориальный фонд ОМС. Господин Бобраков является советником при ректорате по медицинской научно-образовательной деятельности и доцентом кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева.

В середине ноября стало известно, что экс-замглавы орловского депздрава Светлана Жирова получила три года колонии за злоупотребления полномочиями.

Кабира Гасанова