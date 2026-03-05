На переезде в Ставропольском крае столкнулись «Газель» и поезд

На железнодорожном переезде в Ставропольском крае столкнулись «Газель» и грузовой поезд. ДТП случилось днем 5 марта между станциями Большая Искра и Новая Жизнь (на автодороге «Светлоград - Благодарный - Буденновск»), сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, автомобилист выехал на рельсы прямо перед приближавшимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, повреждения получила «Газель» с мороженым. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ДТП не повлияло.

Мария Хоперская