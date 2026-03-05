Алиев: Азербайджан мобилизовал вооруженные силы после ударов БПЛА

Вооруженные силы Азербайджана, включая Министерство обороны, пограничную службу и все остальные подразделения сил специального назначения, мобилизованы. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности, передает государственное информагентство страны «Азертадж». Он отметил, что силы страны должны быть готовы к проведению любой операции.

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности,— сказал Ильхам Алиев на заседании Совбеза. — Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности».

Ранее сегодня азербайджанское агентство АРА сообщало об упавшем на территории аэропорта Нахичевань беспилотнике. Сообщалось о двух пострадавших в результате падения БПЛА. Многочисленные видеозаписи очевидцев появились в соцсетях. Согласно кадрам, здание терминала получило незначительные повреждения потолочных конструкций и окон.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также руководители Минобороны Ирана, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая