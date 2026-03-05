Шесть человек ранены при падении обломков БПЛА в Абу-Даби

Столица ОАЭ Абу-Даби попала под удар беспилотников. При падении обломков сбитых дронов пострадали шесть человек. Об этом заявили в пресс-службе правительства столицы, передает The Times of Israel.

Обломки БПЛА упали в двух местах в промышленном районе Абу-Даби после «успешного перехвата системами противовоздушной обороны», отметили в ведомстве. Ранения легкой и средней степени тяжести получили граждане Пакистана и Непала.

4 марта пресс-служба Минобороны ОАЭ сообщила, что во время ударов Ирана по Эмиратам погибли три человека, а число пострадавших увеличилось до 78. Тогда погибли граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

3 марта Axios со ссылкой на источники писал, что ОАЭ рассматривают возможность военных действий в ответ на атаки Ирана. С начала конфликта Иран запустил в сторону ОАЭ 189 баллистических ракет. Из них 175 были уничтожены, 13 упали в море, одна упала на территории ОАЭ.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Иордании.