Три человека погибли в ОАЭ при атаках Ирана

В результате атак Ирана на ОАЭ погибли три человека, число пострадавших увеличилось до 78. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ОАЭ в X.

Погибшие — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Ранения получили граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана, сообщили в ведомстве.

«Министерство подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет системами ПВО и перехвата истребителями беспилотников»,— указано в заявлении Минобороны. Причиненный гражданским объектам на земле материальный ущерб в ведомстве назвали «умеренным».

С начала конфликта Иран запустил в сторону ОАЭ 189 баллистических ракет. Из них 175 были уничтожены, 13 упали в море, одна упала на территории ОАЭ. «Были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет, причинен некоторый сопутствующий ущерб», — сообщила пресс-служба военного ведомства. Кроме того, выявили 941 иранский беспилотник, из них 876 уничтожили в воздухе. Еще 65 БПЛА упали на территории страны.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. В ответ иранские вооруженные силы нанесли удары по Израилю и военным базам США в странах региона, включая ОАЭ. В Тегеране заверили, что не хотят навредить населению ближневосточных стран, однако вынуждены наносить удары по американским базам для самообороны. Сегодня в РСТ сообщили, что с начала конфликта из ОАЭ вывезли около 7 тыс. российских туристов.