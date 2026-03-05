Обвиняемый в коррупции экс-мэр Красноярска ходатайствует о досудебной сделке

Бывший глава Красноярска Владислав Логинов, который с лета 2025 года находится в СИЗО Москвы по делу о взятках, подал прошение о досудебном сотрудничестве. Об этом говорится в постановлении горсуда столицы, признавшего законным продление срока ареста экс-чиновника до 26 марта. «В настоящее время (Логинов, — «Ъ») уведомлен об окончании предварительного расследования, повлиять на ход расследования не имеет возможности, кроме того, направил ходатайство о досудебном сотрудничестве»,— перечисляет Мосгорсуд доводы защиты в пользу освобождения бывшего градоначальника. Из решения суда следует, что экс-мэру Красноярска вменяются в вину четыре эпизода взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Владислава Логинова задержали в июне прошлого года по обвинению в коррупции и конвоировали из Красноярска в Москву. По материалам СКР, в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб. Вознаграждение полагалось за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей. В сентябре 2025 года Владислав Логинов досрочно сложил полномочия мэра.

Илья Николаев