«Краснодар» подал жалобу в РФС по поводу расистского поведения болельщиков ЦСКА

«Краснодар» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам первого матча полуфинала FONBET Кубка России против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча прошла 4 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Джованни Гонсалеса. Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев заявили «Спорт-Экспрессу», что болельщики ЦСКА выкрикивали расистские оскорбления в адрес их одноклубника, колумбийца Джона Кордобы. «Мы обратились в КДК и ЭСК при президенте РФС и намерены пристально следить за расследованием»,— говорится в заявлении «Краснодара».

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов выложил в своем Telegram-канале видео из гостевой раздевалки, на котором виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери. В «Краснодаре» заявили, что этот ролик был опубликован, чтобы «любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону». «Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и ''уханьях'' во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!» — сказали в клубе.

Таисия Орлова