ЦСКА выжал все из второго тайма

В первом полуфинальном матче верхней сетки play-off FONBET Кубка России по футболу ЦСКА на своем поле одержал победу над «Краснодаром» — 3:1. Армейцы уступали после первого тайма и перевернули игру во втором, добившись хорошей разницы перед ответной встречей на выезде. На втором этапе четвертьфинала нижней сетки play-off махачкалинское «Динамо» в гостях одолело «Ростов» — 2:0. Также в полуфинал «Пути регионов» вышли «Крылья Советов», которые с тем же результатом обыграли «Оренбург».

Противостояние ЦСКА и «Краснодара» в нынешнем сезоне носит какой-то особенно принципиальный характер даже с учетом того, что клубы являются прямыми конкурентами в борьбе за главные трофеи российского футбола. Достаточно сказать, что в матчах между ними ни разу не обошлось без удаления. В Суперкубке России красную карточку получил краснодарец Мозес Кобнан, в первом круге чемпионата страны — его одноклубник Джон Кордоба, а во втором — армеец Мойзес. Больше того, даже в недавней встрече Зимнего кубка Российской премьер-лиги, несмотря на ее предсезонный статус, команды вынудили арбитра показать им три красных карточки, причем у москвичей снова отличился Мойзес.

Неудивительно, что при таком накале страстей конфликты выходили и за пределы поля.

Пикировались между собой и главные тренеры Мурад Мусаев с Фабио Челестини, и те же Мойзес с Кордобой выясняли отношения друг с другом в довольно агрессивной форме. Что же касается спортивной составляющей, то клубы обменялись победами при одной ничьей, причем если ЦСКА завоевал Суперкубок, то «Краснодар» взял куда более важные три очка в борьбе за чемпионство. В неофициальном Кубке РПЛ красно-синие выиграли по пенальти, но про это можно было забыть.

Сейчас на кону стояла путевка в финал «Пути РПЛ» Кубка России. Первый полуфинальный матч армейцы проводили дома и выставили практически сильнейший состав, в котором не хватало разве что голкипера Игоря Акинфеева. А вот кубанцы все-таки прибегли к ротации, усадив на скамейку запасных в том числе своих лидеров Эдуарда Сперцяна и Кордобу. Вместо колумбийского нападающего впереди центрил Мозес, тогда как функции основного разыгрывающего, включая стандартные положения, в отсутствие Сперцяна пытался выполнять Хуан Боселли. Уругваец сразу отметился мощным залпом со штрафного, но не уложился в створ. Зато его удар по стопе Милана Гайича привел к назначению пенальти. За Боселли пришлось отдуваться Станиславу Агкацеву, и вратарь краснодарцев разгадал намерения Ивана Облякова, прыгнув в правую от себя сторону и отбив мяч.

Блестящий сейв Агкацева настолько вдохновил гостей, что почти тут же они протаранили оборону ЦСКА в контратаке, на острие которой очень шустро сыграл Мозес.

Стоит отметить и Жуана Батши, перехватившего пас назад Матвея Кисляка и ассистировавшего нигерийцу. К тому же армейцев не выручил их кубковый вратарь Владислав Тороп. Хозяева атаковали больше, но кроме пенальти ничего не могли выжать из своего преимущества, да и тот был всего лишь следствием неосторожного движения Боселли. Только в компенсированное время первого тайма бывший полузащитник «Краснодара» Данила Козлов вроде бы идеально вывел Кирилла Глебова один на один с Агкацевым, однако первый номер кубанцев отбился и от него.

Любопытно, что еще перед перерывом Мусаев выпустил Сперцяна, заменив висевшего на желтой карточке Кевина Ленини, а во второй половине появился и Кордоба. Челестини повременил с перестановками, тем более что его команда резко прибавила после перерыва. И если Кисляку не повезло, когда он угодил в крестовину, то Глебов все же разобрался с непробиваемым Агкацевым, опять выскочив с ним один на один и перекинув мяч в сетку. Отдельное спасибо Глебов должен сказать и Гайичу, который создал этот момент. Причем пока Мусаев продолжал делать замены, армейцы просто разрывали гостей. Снова мог забить Кисляк, но 20-летний хавбек попал в протокол как автор голевой передачи на Данила Кругового. Пас он, конечно, отдал классный и максимально удобный, под удар в одно касание.

А на 72-й минуте дело дошло и до удаления.

На этот раз красную карточку предъявили краснодарцу Джованни Гонсалесу, который и на поле-то вышел совсем недавно. Судье Алексею Сухому не понравилось, как уругваец толкался перед розыгрышем углового с Козловым, а футболист не понял, за что ему выписали второй «горчичник». Выглядело это решение действительно как-то уж чрезмерно сурово по отношению к Гонсалесу в частности и команде Мусаева в целом. К Сухому наверняка будет много вопросов по поводу этого инцидента. Доигрывать гостям пришлось в меньшинстве, хотя в концовке они даже насели на ворота Торопа, который в одном из эпизодов с трудом вытащил мяч из-под перекладины. Однако на 93-й минуте москвичи увеличили разницу с углового. Кисляк навесил Матеусу Алвесу на ближнюю штангу, и бразилец забил редкий для себя гол головой. Даже Агкацев не ожидал от него такого. В итоге, победив 3:1, ЦСКА увеличил и свои шансы перед ответной игрой, которая пройдет в Краснодаре 17 марта.

Тем временем состоялись и два матча на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов». «Ростов» принимал у себя махачкалинское «Динамо», с которым ранее дважды встречался еще на групповом этапе, причем оба раза уступил — в основное время и в серии пенальти. Теперь ему, правда, противостояло уже другое «Динамо», которое после отставки Хасанби Биджиева возглавил Вадим Евсеев. Тем не менее подопечные Джонатана Альбы снова столкнулись с большими проблемами.

В середине первого тайма ужасную ошибку допустил голкипер хозяев Даниил Одоевский, когда, выбивая мяч, попал в нападающего Хазема Мастури, который тут же наказал его голом. Вратаря спасло то, что на VAR увидели, как тунисец подыграл себе рукой. Но затем на VAR не оставили без внимания и жесткий фол Андрея Ланговича на Темиркане Сундукове, рекомендовав арбитру Владимиру Москалеву применить к ростовчанину самую строгую меру наказания — удаление с поля. А на 39-й минуте оказавшиеся в большинстве махачкалинцы открыли счет по правилам, когда Хуссем Мрезиг замкнул подачу Сундукова. И еще до перерыва Эль Мехди Эль-Мубарик удвоил перевес гостей. Навешивая на Мрезига, марокканец напрямую закрутил мяч в сетку. В такой ситуации никаких вариантов у «Ростова» уже не было. «Динамо» победило 2:0 и теперь на первом этапе полуфинала «Пути регионов» сыграет с «Зенитом», который накануне выбил «Балтику».

В Самаре «Крылья Советов» сломили сопротивление «Оренбурга» тоже после того, как противник остался в меньшинстве. В начале второго тайма Евгений Болотов нарвался на прямую красную карточку, переусердствовав в единоборстве с Даниэлем Фернандесом, а через пару минут пострадавший еще и нанес точный удар головой, когда Томас Гальдамес остро подал в штрафную с левого фланга. Ну а затем еще Сергей Бабкин бахнул издали в «девятку». Гости же заканчивали вообще вдевятером после удаления Ираклия Квеквескири. Выиграв 2:0, «Крылья» также пробились в полуфинал «Пути регионов», а их следующий соперник определится в матче тульского «Арсенала» с «Локомотивом», который состоится 5 марта.

Александр Ильин