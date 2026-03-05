Убийства коммерции не помеха

Передано в суд дело предполагаемого лидера дальневосточной ОПГ «Трифоновские» предпринимателя Александра Ясина. Ему вменяют руководство преступным сообществом, которое незаконно построило два торговых центра во Владивостоке и получило от их использования более 1,6 млрд руб. дохода. Тем временем в суде уже рассматривается первое дело Ясина, по которому он обвиняется в руководстве бандой и личной причастности к двум убийствам. В обоих случаях вину он не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sledcom25 Фото: @sledcom25

В Ленинский районный суд Владивостока направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Александра Ясина и 11 других предполагаемых членов организованного преступного сообщества (ОПС). Фигуранты дела обвиняются Следственным комитетом России в создании ОПС и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), а также причинении имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ).

По версии следствия, «трифоновские» на участках земли, предназначенных для объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения, незаконно построили во Владивостоке торговые центры «Гранд» и «Союз» и получили от их использования в период с 2004 по 2022 год более 1,6 млрд руб. дохода. «С целью придания видимости законности полученным средствам обвиняемые создали сеть подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, через которые денежные средства вводились в легальный оборот»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор Приморья Сергей Столяров предъявил также гражданский иск о взыскании с обвиняемых в доход государства 1,6 млрд руб., полученных незаконным путем.

В целях обеспечения исполнения будущего приговора на имущество фигурантов на общую сумму 3,2 млрд руб. наложен арест.

Адвокат Александра Ясина Михаил Рябинин сообщил “Ъ”, что его подзащитный по этому уголовному делу, как и по первому, вину не признает. «Во втором деле речь идет о хозяйственных правоотношениях, и непонятно, как следствие обнаружило в этом криминал»,— сказал защитник.

Стоит отметить, что в прошлом году кассационный суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, отклонившей гражданский иск прокуратуры к Александру Ясину о взыскании около 1 млрд руб. в доход РФ. По мнению надзорного ведомства, авторитетный предприниматель с компаньонами незаконно получал доход от двух самовольно построенных во Владивостоке ТЦ «Гранд» и «Союз». В марте 2022 года Ленинский райсуд признал их самовольными постройками и обязал снести. Но как указали судебные инстанции, прокурором не представлено допустимых доказательств наличия ущерба, причиненного интересам государства, «так как имущество, признанное самовольной постройкой, не является имуществом РФ, следовательно, доход от аренды не мог являться доходом РФ».

По первому уголовному делу Александру Ясину инкриминируется бандитизм (ч. 1 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также два эпизода убийств (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В частности, как утверждает следствие, Александр Ясин, являясь совладельцем судна «Академик Виноградов» (перевозило подержанные автомобили из Японии в Россию), решил устранить своего компаньона Сергея Дмитрука и единолично получать прибыль от судоходного бизнеса. По его заданию, говорится в деле, в ночь на 18 января 2003 года находящийся в настоящее время в розыске член банды застрелил делового партнера Александра Ясина.

Также следствие считает, что Александр Ясин приказал киллеру банды Игорю Ковальчуку в 2005 году похитить и убить представителя конкурирующей преступной группировки.

Первое уголовное дело из-за ошибок следствия Приморский крайсуд дважды возвращал прокурору, но надзорное ведомство в апелляционном порядке добилось отмены решения суда. В настоящее время первое уголовное дело рассматривается крайсудом третий раз.

По версии СКР, с 1990 года во Владивостоке действовала банда «Трифоновские», которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года — Александр Ясин. Как считает следствие, члены банды совершили семь убийств, а также «преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях». О задержании во Владивостоке предполагаемого лидера ОПГ Ясина стало известно 1 апреля 2022 года.

Алексей Чернышев, Владивосток