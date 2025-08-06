Мастеру кудо засчитали возврат дела

Суд во Владивостоке вновь не стал рассматривать уголовное дело предполагаемого лидера организованной преступной группировки (ОПГ) «Трифоновские», предпринимателя и руководителя Федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александра Ясина. Причиной стали ошибки, допущенные, по мнению суда, следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ясин

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края Александр Ясин

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края

Судья Приморского краевого суда Юрий Андриянов сегодня, 6 августа, удовлетворил ходатайство защиты и вернул уголовное дело в отношении Александра Ясина и его подчиненного Евгения Бычкова прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Как пояснил “Ъ” адвокат Евгения Бычкова Денис Щекалев, следствие по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности прекратило уголовное преследование его подзащитного по двум эпизодам похищения двух человек, якобы имевшим место в 2005 и 2007 годах.

«Бычков не был согласен на прекращение дела по этим эпизодам по нереабилитирующим основаниям. Он настаивает на своей невиновности и намерен доказать это в суде. Уголовно-процессуальным законом прямо запрещено прекращать уголовное дело в связи с истечением сроков давности при наличии возражения обвиняемого. Невозможность исправить указанное нарушение непосредственно при рассмотрении дела по существу и явилось основанием для возвращения дела прокурору»,— сообщил “Ъ” адвокат Щекалев.

В августе прошлого года по аналогичным основаниям Приморский крайсуд уже возвращал дело прокурору. Однако с таким решением не согласилось надзорное ведомство. В октябре Пятый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора, вернув дело на рассмотрение в Приморский крайсуд. В ноябре прошлого года процесс начался сначала.

В прокуратуре Приморья “Ъ” сообщили, что намерены вновь обжаловать решение крайсуда о возвращении дела.

Напомним, по версии Следственного комитета РФ, с 1990 года во Владивостоке действовала банда «Трифоновские», которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года — Александр Ясин. Как считает следствие, члены банды совершили семь убийств, а также «преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях».

Александру Ясину инкриминируется бандитизм (ч. 1 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222 УК РФ), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также два эпизода убийств (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Евгений Бычков обвиняется в том, что в сентябре 1995 года совершил убийство участника другой преступной группировки в подъезде дома во Владивостоке.

Александр Ясин и Евгений Бычков настаивают на своей невиновности.

Алексей Чернышев, Владивосток