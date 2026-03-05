В АТОР допустили участие МЧС в вывозе российских туристов с Ближнего Востока

Около 20 тыс. российских туристов остаются на Ближнем Востоке. Для их вывоза могут подключить борта МЧС, заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Госпожа Ломидзе рассказала, что оставшиеся туристы пока размещены в отелях. Она заверила, что все россияне «в любом случае будут вывезены», и пока это осуществляется «в относительно плановом режиме».

«Вчера, насколько я знаю, на встрече министра экономического развития Максима Решетникова и президента Владимира Путина было произнесено, что при необходимости будут подключены борта МЧС. Повторюсь, при необходимости»,— уточнила глава АТОР.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию «Львиный рык» в Иране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. Авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы, в том числе из ОАЭ и Омана. По оценке Минэкономики на 4 марта, в ОАЭ находятся около 20 тыс. организованных российских туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек.

