Решетников: в ОАЭ остаются около 20 тысяч российских туристов

Сейчас в ОАЭ находятся около 20 тыс. организованных российских туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек. Об этом сообщил глава Минэкономики Максим Решетников на совещании членов правительства. Доложить о ситуации с вывозом россиян из региона господина Решетникова попросил президент России Владимир Путин.

«На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23,5 тыс. российских туристов, из них более 90% — в Эмиратах. При этом сразу скажу, что общее число российских граждан, кто там оказался, оно, конечно, гораздо больше»,— сказал глава Минэкономики (цитата по «РИА Новости»). По его словам, организованных российских туристов в Иране и Израиле нет, поскольку в России действовал запрет на продажу туристических пакетов в эти страны.

По словам Максима Решетникова, со 2 марта с Ближнего Востока, где с 28 февраля идут боевые действия, удалось вывезти 6 тыс. россиян, 3,3 тыс. из них — организованные туристы. Сегодня Минтранс РФ анонсировал возвращение еще 7,1 тыс. человек из региона на 34 вывозных рейсах. Предварительный график таких рейсов сформирован до 7 марта. По данным Ассоциации туроператоров, за два дня из стран Ближнего Востока было вывезено около 10% российских туристов.

