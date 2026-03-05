В Омске запустят завод по производству кедровых орехов на ОЭЗ «Авангард»

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омской области запустят предприятие по переработке кедровых орехов стоимостью около 120 млн руб. Соответствующий проект был рассмотрен на заседании областного инвестиционного комитета.

Ожидаемые мощности завода составят до 700 т очищенного кедрового ореха в год. Продукция будет поставляться как на российский рынок, так и на экспорт. В правительстве региона «Ъ-Сибирь» сообщили, что реализацией проекта займется компания «Порта Сиберия».

Запуск производства запланирован на 2027 год. Уточняется, что закупать сырье компания собирается на севере Омской области и в других регионах Сибири.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года стало известно о запуске в ОЭЗ «Авангард» комплекса по выпуску огнезащитных и антикоррозийных красок. Инвестиции в производство составят более 500 млн руб. Проект реализует омская компания «Маяк».

