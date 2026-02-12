Завод по производству огнезащитных красок за 500 млн рублей построят под Омском

В Омской области на территории особой экономической зоны «Авангард» планируется построить комплекс по выпуску огнезащитных и антикоррозийных красок. Инвестиции в запуск производства составят более 500 млн руб.

После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 3 тыс. т продукции ежегодно. Проект поддержан областным инвестиционным комитетом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Завод будет выпускать высокотехнологичные материалы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности и защиты от коррозии объектов в строительстве, нефтегазовой отрасли, энергетике и на транспорте.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа 2025 года площадь ОЭЗ «Авангард» была увеличена со 164 га до 488 га. На его территории зарегистрировано девять компаний-резидентов. ОЭЗ «Авангард» была создана постановлением правительства РФ в декабре 2020 года.

