Прибылое помнится с трудом

В 2025 году банкам не удастся повторить рекорд прошлого года, несмотря на значительное снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года. И даже в следующем году эксперты и участники рынка не ждут новых рекордов. Сдерживать рост прибыли будет не слишком высокая достаточность капитала системно значимых кредитных организаций (СЗКО). С 2027 года СЗКО должны выйти на целевое значение норматива, для чего придется притормозить кредитование в наиболее рискованных, но доходных сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Такие выводы содержатся в исследовании Центра финансовой аналитики Сбербанка, с которым ознакомился “Ъ”. «За десять месяцев 2025 года банки заработали 3 трлн руб., на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Рентабельность капитала сократилась на 4 п. п., до 19,1%,— отмечается в нем.— При этом за десять месяцев 2024 года на ослаблении рубля банки заработали 0,2 трлн руб., а в 2025-м, наоборот, потеряли 0,2 трлн руб.».

Таким образом, прошлогодний рекорд повторить кредитным организациям уже не удастся, заключают авторы исследования.

По оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, по итогам года чистая прибыль банков составит 3,3–3,5 трлн руб., что ниже, чем результат 2024 года на 8–13% (3,8 трлн руб.). «В ноябре—декабре, по нашим оценкам, прибыль банковского сектора составит 300–450 млрд руб. В декабре традиционно высокое влияние на прибыль оказывает рост операционных расходов, в основном из-за роста расходов на персонал»,— поясняет господин Матовников.

Эти оценки близки к прогнозам ЦБ, который обновил их по итогам публикации результатов банковского сектора за девять месяцев. Согласно прогнозу ЦБ, прибыль банков составит 3,2–3,5 трлн руб., при этом, скорее всего, будет ближе к верхней границе диапазона. К такому же мнению склоняется и управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин: «Мы ожидаем, что прибыль банковского сектора в 2026 году будет несколько ниже результата 2025 года и составит примерно 3,4–3,6 трлн руб.». По его словам, финансовый результат будет формироваться под влиянием смягчения ДКП и ускорения темпов кредитования, которые будут несколько опережать прирост ресурсной базы. В 2025 году чистая прибыль банков составит 3,5–3,6 трлн руб., отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «К факторам, которые не позволят превзойти показатели прошлого года, относятся рост расходов на создание резервов по кредитным убыткам, а также быстрый рост операционных расходов»,— указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

При этом и в следующем году не стоит ожидать нового рекорда по прибыли банковской системы.

По словам господина Матовникова, достаточность капитала остается и будет оставаться ключевым ограничением для банковского сектора на фоне ограниченных возможностей по его наращиванию органическим путем. «Если посмотреть на СЗКО, на которые приходится около 80% активов банковской системы, по итогам третьего квартала 2025 года семь из них продолжали выполнять надбавки к нормативам достаточности капитала только за счет послаблений ЦБ, введенных в 2022 году (то есть их норматив на указанную точку находился ниже целевых 12%),— отмечается там.— Совокупный дефицит капитала таких СЗКО при текущей величине активов составляет около 800 млрд руб.». В целом покрыть сложившийся у банков дефицит капитала органическим путем возможно, но для этого ряду крупнейших СЗКО придется ограничивать кредитование, заключают аналитики Сбербанка.

«Вряд ли стоит рассчитывать на рост прибыли сектора в следующем году до новых рекордов: она, вероятно, остается вблизи уровня этого года или чуть ниже (3,3–3,4 трлн руб.)»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Мы ожидаем, что в 2026 году прибыль банковского сектора окажется немного выше, чем в 2025 году,— отмечает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.— Рост капитала вместе с сохранением комфортного уровня маржинальности поспособствуют увеличению финансового результата». Впрочем, не все придерживаются столь пессимистичных взглядов. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, сформированный объем активов позволит банкам заработать более 4 трлн руб. в следующем году.

Ксения Дементьева