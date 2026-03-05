Bloomberg: танкер из России встал в Средиземном море после атаки ВСУ на газовоз

Недалеко от места удара ВСУ по российскому газовозу «Арктик Метагаз» в Средиземном море 3 марта остановился еще один СПГ-танкер из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации агентства, шедший под российским флагом танкер «Арктик Пионер» накануне стоит на якоре вблизи египетского города Порт-Саид. Последние данные о судне были получены почти 40 часов назад — именно в то время, когда был атакован газовоз «Арктик Метагаз», отмечается в публикации.

Bloomberg пишет, что «Арктик Пионер» перевозил находящийся под санкциями сжиженный природный газ. Как уточняет агентство, танкер доставил топливо в Китай и направлялся обратно в российские воды. Угроза атак, по прогнозам Bloomberg, может осложнить экспорт сырья с подсанкционных предприятий и изменить маршруты российских судов.

Накануне Минтранс России сообщил об ударе безэкипажных катеров ВСУ по российскому газовозу «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты. Как утверждают в ведомстве, судно шло из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». При атаке на газовоз пострадали два моряка, их с ожогами доставили в больницу Бенгази. Остальные 28 членов экипажа отправились обратно в Мурманск.