Пострадали два члена экипажа атакованного ВСУ в Средиземном море газовоза

Двое моряков, находившихся на газовозе «Арктик Метагаз» в Средиземном море, получили ожоги. Их госпитализировали в больницу Бенгази. Остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минтрансе. Накануне танкер попал под удар безэкипажных катеров ВСУ.

В момент атаки газовоз находился вблизи территориальных вод Мальты. Катера, как утверждают в Минтрансе, запустили от берегов Ливии. По данным российского ведомства, танкер шел с оформленным по международным правилам грузом. В Минтрансе назвали удар ВСУ «актом международного терроризма и морского пиратства».