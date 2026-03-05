Вторую очередь креативного кластера «Салют» в Екатеринбурге откроют в мае

В Екатеринбурге вторую очередь креативного кластера «Салют» планируют открыть в начале мая. Об этом заявил глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев во время заседания общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

«В следующий раз, может быть, проведем заседание на нашей новой площадке в кинотеатре "Салют". Мы в мае откроем вторую очередь»,— сказал господин Пиличев.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе СОФПП, на втором этаже креативного кластера появится большой зал. Для этого будет реорганизовано фойе, которое находится там сейчас.

Креативный кластер на месте бывшего кинотеатра «Салют» открыли в августе 2025 года. В нем развивают молодежные направления: «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, проекты в сфере образования и дизайна. Площадку приспосабливают для проведения фестивалей, хакатонов, турниров, квартирников, авторских и предпремьерных показов, в ней сохранили кинозал.

